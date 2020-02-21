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Espreso.tvОбществоГриценко отреагировал на свое "осуждение" в России

Гриценко отреагировал на свое "осуждение" в России


фото: odessamedia
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что "приговор" российского суда в отношении него не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости

Об этом он написал в Facebook.

"Московский суд признал меня "террористом" и вынес приговор: шесть лет пребывания в колонии, а затем - лишение на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, наверное, в российских). Как я к тому отношусь? В моем понимании, терроризм - это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю, это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в т. ч. детей, это отравление/убийство российским "Новичком" людей на территории чужих государств. Это - действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот до сих пор не наказан", - отметил он.

Он добавил, что то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде", не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости.

 

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