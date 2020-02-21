Государство закупит ракетные комплексы на более чем 2,4 млрд гривен, - Минобороны

21 февраля, 2020, 18:09

В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн. В частности, в 2020 году спланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме.

После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов.

Кроме того, планируется закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий.

В соответствии с поручением Президента Украины, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК).

Концепция указанной Программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

18 февраля 2020 года Советом национальной безопасности и обороны Украины принято государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд гривен.