Государственный банк снизил ставки на ипотеку до 15% годовых: обещают 1 млрд для покупки жилья

21 февраля, 2020, 15:08

Ставки по ипотечным кредитам в государственном ПриватБанке снизили до 14,9-15,5% годовых

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отметим, в Национальном банке прогнозировали, что ставки по ипотеке должны упасть до 15% к концу 2020 года. Сейчас средние ставки по ипотеке в Украине составляют 18-25% годовых.

В банке пояснили, что размер ставки по ипотеке будет зависеть от того, какое жилье покупает заемщик: в случае, если покупку осуществляют на первичном рынке (т.е. у застройщика), то ставка составит 14,9% годовых. Если же на вторичном, то ставка по ипотеке составит 15,5% годовых.

"В 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья больше 1 млрд грн", - сообщил руководитель направления кредитования ПриватБанка Виталий Хлопецкий.