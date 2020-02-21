Гостиница "Днепр", ОПЗ и Центрэнерго: Гончарук рассказал о планах по приватизации и концессии

21 февраля, 2020, 12:44

Киевская гостиница "Днепр" уже весной может получить нового владельца

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время отчета правительства в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"В этом году мы наконец планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект, который мы готовим, это гостиница "Днепр", тут недалеко на Европейской площади. Если интересно, что там происходило всередине, это жесть! То есть, черная касса в лучших традициях. Можем дать отчет, показать, можете, кстати, сходить на экскурсию и посмотреть, что там происходило ", - отметил Гончарук.

По его словам, сейчас происходят подготовительные процессы, чтобы уже весной этот отель получил нормального собственника.

Такие же процессы - подготовка к приватизации, происходит и с Центрэнерго, ОПЗ и другими крупными объектами, добавил Гончарук.

Кроме того, премьер рассказал об успехах концессии. По его словам, уже первые 2 порта имеют победителей на конкурсах. Сейчас еще 12 объектов готовы к концессионных конкурсов.

"За первые 4 месяца мы передали в приватизации более 500 объектов. Это больше, чем за 10 лет до этого. Сейчас готовы еще около 300 объектов ", - резюмировал премьер.