Гончарук: системного рейдерства в Украине не осталось

21 февраля, 2020, 11:38

Команда Министерства юстиции полностью искоренила системное рейдерство в Украине

Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время правительственного отчета, передает Еспресо.TV.

"Наша экономика маленькая, она составляет около 0,3% от общего ВВП в мире. Она открыта, она сырьевая. Это означает, что для того, чтобы расти, нам нужно чем-то отвечать, нам нужны конкурентные преимущества", - заявил премьер.

По словам Гончарука, украинскую экономику сейчас можно охарактеризовать как недооцененной и недоинвестированными.

"Стратегия экономического развития на следующие 5 лет - это привлечение инвестиций", - пояснил он.

Прежде всего инвесторы спрашивают о равных правилах для всех на рынке, говорит он:

"Наша команда Министерства юстиции искоренила системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев с реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет", - добавил Гончарук.





