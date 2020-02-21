Гончарук: системного рейдерства в Украине не осталось
Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время правительственного отчета, передает Еспресо.TV.
"Наша экономика маленькая, она составляет около 0,3% от общего ВВП в мире. Она открыта, она сырьевая. Это означает, что для того, чтобы расти, нам нужно чем-то отвечать, нам нужны конкурентные преимущества", - заявил премьер.
По словам Гончарука, украинскую экономику сейчас можно охарактеризовать как недооцененной и недоинвестированными.
"Стратегия экономического развития на следующие 5 лет - это привлечение инвестиций", - пояснил он.
Прежде всего инвесторы спрашивают о равных правилах для всех на рынке, говорит он:
"Наша команда Министерства юстиции искоренила системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев с реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет", - добавил Гончарук.
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