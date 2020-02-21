Е-гривню готовы запустить в оборот, но если это не усилит инфляцию, - Нацбанк

21 февраля, 2020, 14:34

Национальный банк Украины готов выпустить электронные гривни, впрочем сначала нужно убедиться, что это не повлечет высокий уровень инфляции

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

Смелый отметил, что Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег. Его тестировали на сотрудниках НБУ.

"Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - пояснил глава НБУ.