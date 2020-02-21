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Espreso.tvОбществоЕ-гривню готовы запустить в оборот, но если это не усилит инфляцию, - Нацбанк

Е-гривню готовы запустить в оборот, но если это не усилит инфляцию, - Нацбанк

Национальный банк Украины готов выпустить электронные гривни, впрочем сначала нужно убедиться, что это не повлечет высокий уровень инфляции

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

Смелый отметил, что Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег. Его тестировали на сотрудниках НБУ.

"Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - пояснил глава НБУ.

  • Напомним, Национальный банк Украины в января 2018 года вернулся в проект по введению электронной гривни.

  • Справка. Е-гривня - это национальная валюта на основе технологии блокчейн. Она может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и в то же время будет проводить их практически мгновенно.

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