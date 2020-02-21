Двум российским шпионам сообщили о подозрении из-за вербовки гражданина Украины

21 февраля, 2020, 16:54

Шпионы вербовали гражданина Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум сотрудникам разведывательных подразделений ВС РФ, функционирующих на временно оккупированной территории АР Крым, по факту подстрекательства гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что получили доказательства вербовки граждан Украины на территории оккупированного Россией Крыма, а также их склонение к сбору информации, разглашение которой наносит ущерб интересам национальной безопасности нашего государства, а также ее передачи оккупационным администрациям РФ.

"Указанное может считаться очередным доказательством решения и ведения представителями власти и ВС Российской Федерации агрессивной войны против Украины, посягательство на государственный суверенитет нашего государства", - заявляют в ОГПУ.

Дсудове следствие проводится главным следственным управлением Службы безопасности Украины по оперативному сопровождению департамента контрразведки СБУ.

Напомним, в январе Болгария выдворила за пределы страны двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже