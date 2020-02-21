Дубилет призвал бизнес не хранить два типа бумаг
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
По его словам, он обнаружил это, когда увидел, как работницы спортзала "старательно клеят какие-то бумажки в журнал" после закрытия кассы.
"Бумажные журналы у меня всегда вызывали идиосинкразию. Особенно в родном для меня месте. Оказалось, что каждый вечер в журналы вклеивались два типа документов - чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата ", - отметил Дубилет ..
"Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и обнаружили, что эти чеки (пос-терминалов, - ред.) у себя сохраняют практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках. Мы обратились в НБУ, налоговую службу и министерство финансов. Везде нам ответили, что хранить чеки не нужно", - пояснил он.
Второй тип документов, которые часто "клеят" магазины, - это так называемые Z-отчеты. Для этого бизнес часто ведет Книги учета расчетных операций (КУРО).
"Здесь, как оказалось, от бумаги тоже можно избавиться! Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда ", - отметил Дубилет.
"Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - призвал он.
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