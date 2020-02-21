Дубилет призвал бизнес не хранить два типа бумаг

21 февраля, 2020, 09:27

Бизнесменам, у которых есть торговые точки, нет нужды хранить чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, он обнаружил это, когда увидел, как работницы спортзала "старательно клеят какие-то бумажки в журнал" после закрытия кассы.

"Бумажные журналы у меня всегда вызывали идиосинкразию. Особенно в родном для меня месте. Оказалось, что каждый вечер в журналы вклеивались два типа документов - чеки пос-терминалов и Z-отчеты с кассового аппарата ", - отметил Дубилет ..

"Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и обнаружили, что эти чеки (пос-терминалов, - ред.) у себя сохраняют практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках. Мы обратились в НБУ, налоговую службу и министерство финансов. Везде нам ответили, что хранить чеки не нужно", - пояснил он.

Второй тип документов, которые часто "клеят" магазины, - это так называемые Z-отчеты. Для этого бизнес часто ведет Книги учета расчетных операций (КУРО).

"Здесь, как оказалось, от бумаги тоже можно избавиться! Эти отчеты нужно хранить только в том случае, если у вас сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию. Это случается крайне редко, почти никогда ", - отметил Дубилет.

"Поэтому, дорогие бизнесмены, призываю дать распоряжение по своему бизнесу перестать хранить все эти бумажки и, по возможности, отменить регистрацию КУРО", - призвал он.



