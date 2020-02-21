Для инвесторов в зеленую энергетику правила "задним числом" не будут менять, - премьер
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в парламенте, передает Еспресо.TV.
Гончарук отметил, что в Украине был установлен очень высокий зеленый тариф.
"Фактически мы обязались людям, которые строят зеленую генерацию, платить очень дорого за электроэнергию. ... Сюда зашло много инвесторов, и мы как страна обязались играть по этим правилам", - заявляет Гончарук.
Премьер подчеркивает, что правительство видит серьезные проблемы по высоким "зеленым" тарифам, но не хочет ретроспективно изменять правила для инвесторов.
"Сейчас мы предполагаем серьезные проблемы с тем, чтобы наша энергетика обслуживала такие высокие обязательства... Мы с нашими инвесторами обсуждаем компромисс, чтобы не допустить ретроспективное изменение правил.
Мы не поддерживаем ретроспективное изменение правил ", - добавил глава правительства.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине необходимо решить вопрос с "зеленым" тарифом: с компаниями, которые уже подписали контракты с государством на получение этих тарифов, "будут общаться".
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!