Для инвесторов в зеленую энергетику правила "задним числом" не будут менять, - премьер

21 февраля, 2020, 12:15

Правительство не поддерживает ретроспективное изменение правил для инвесторов, которые вложили средства в развитие "зеленой" энергетики, и признает, что такая модель вредит экономике

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в парламенте, передает Еспресо.TV.

Гончарук отметил, что в Украине был установлен очень высокий зеленый тариф.

"Фактически мы обязались людям, которые строят зеленую генерацию, платить очень дорого за электроэнергию. ... Сюда зашло много инвесторов, и мы как страна обязались играть по этим правилам", - заявляет Гончарук.

Премьер подчеркивает, что правительство видит серьезные проблемы по высоким "зеленым" тарифам, но не хочет ретроспективно изменять правила для инвесторов.

"Сейчас мы предполагаем серьезные проблемы с тем, чтобы наша энергетика обслуживала такие высокие обязательства... Мы с нашими инвесторами обсуждаем компромисс, чтобы не допустить ретроспективное изменение правил.

Мы не поддерживаем ретроспективное изменение правил ", - добавил глава правительства.