День на Донбассе: оккупанты 10 раз нарушили режим тишины

21 февраля, 2020, 19:30

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем; вблизи Майского - из 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское - из миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.