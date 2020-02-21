Чемпионат мира по биатлону: тренер назвал состав сборной Украины на женскую эстафету
21 февраля, 2020, 15:33
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету чемпионата мира в итальянском Антхольце
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
В смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко.
"После утренней тренировки мы окончательно определились с составом на женскую эстафету. Первый этап пойдет Настя Меркушина, второй - Юля Джима, третий - Вита Семеренко, и четвертый - Елена Пидгрушная", - рассказал старший тренер сборной Украины Валерий Лесников.
Женская эстафета пройдет завтра, 22 февраля. Начало в 12.45.
- 20 февраля в одиночной смешанной эстафете украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный финишировали десятыми .
- Напомним, 19 февраля президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак раскритиковал шведа Себастьяна Самуэльссона , который заявил, что из-за допинга сборная России не должна выступать на чемпионате мира.
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