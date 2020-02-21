Чемпионат мира по биатлону: тренер назвал состав сборной Украины на женскую эстафету

21 февраля, 2020, 15:33

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету чемпионата мира в итальянском Антхольце

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

В смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко.

"После утренней тренировки мы окончательно определились с составом на женскую эстафету. Первый этап пойдет Настя Меркушина, второй - Юля Джима, третий - Вита Семеренко, и четвертый - Елена Пидгрушная", - рассказал старший тренер сборной Украины Валерий Лесников.

Женская эстафета пройдет завтра, 22 февраля. Начало в 12.45.