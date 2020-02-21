Британская исламистка призналась в подготовке теракта в главном соборе Лондона: хотела убить как можно больше людей

21 февраля, 2020, 16:52

Поклонница террористической группировки "Исламское государство" признала себя виновной в сговоре с целью подготовки взрыва в соборе Святого Павла и гостиницы

Об этом сообщает BBC.

Сафия Амира Шейх из графства Мидлсекс, призналась в подготовке террористических актов и распространении террористических публикаций на слушаниях в Олд-Бейли.

Шейх, обращенная мусульманка, связалась с лицом, которое могло подготовить взрывчатку, и отправилась в разведывательную поездку, чтобы осмотреть собор и отель как места для установки бомб.

Она подготовила слова клятвы верности группе, также известной как "ИГ" между августом и октябрем 2019 года.

Женщина также распространяла пропагандистские материалы "ИГ" в соцсетях.

Шейх заявила, что ее главной целью было убить как можно больше людей в результате нападения смертника на собор Святого Павла.

Она поделилась своим планом только с двумя людьми, эксперту по взрывчатым веществам в Интернете и его женой, не подозревая, что они были офицерами под прикрытием.

Обвиняемая родилась в немусульманской семье и приняла ислам в 2007 году.

Она начала следить за экстремистами в Интернете и до 2015 года окончательно радикализировалась.

До вынесения приговора 12 мая ее будут содержать под стражей.

Собор Святого Павла (St Paul's Cathedral) - главный храм британской столицы, один из символов города и Англиканской церкви. Находится в районе Сити. Построенный в 1675-1708 годах, хотя первые упоминания датируются 604-м годом. Считается жемчужиной английского барокко.

В соборе похоронены известные персоны: адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский, Уинстон Черчилль и др.