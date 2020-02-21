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Espreso.tvОбществоБританская исламистка призналась в подготовке теракта в главном соборе Лондона: хотела убить как можно больше людей

Британская исламистка призналась в подготовке теракта в главном соборе Лондона: хотела убить как можно больше людей


фото: reuters
Поклонница террористической группировки "Исламское государство" признала себя виновной в сговоре с целью подготовки взрыва в соборе Святого Павла и гостиницы

Об этом сообщает BBC.

Сафия Амира Шейх из графства Мидлсекс, призналась в подготовке террористических актов и распространении террористических публикаций на слушаниях в Олд-Бейли.

Шейх, обращенная мусульманка, связалась с лицом, которое могло подготовить взрывчатку, и отправилась в разведывательную поездку, чтобы осмотреть собор и отель как места для установки бомб.

Она подготовила слова клятвы верности группе, также известной как "ИГ" между августом и октябрем 2019 года.

Женщина также распространяла пропагандистские материалы "ИГ" в соцсетях.

Шейх заявила, что ее главной целью было убить как можно больше людей в результате нападения смертника на собор Святого Павла.

Она поделилась своим планом только с двумя людьми, эксперту по взрывчатым веществам в Интернете и его женой, не подозревая, что они были офицерами под прикрытием.

Обвиняемая родилась в немусульманской семье и приняла ислам в 2007 году.

Она начала следить за экстремистами в Интернете и до 2015 года окончательно радикализировалась.

До вынесения приговора 12 мая ее будут содержать под стражей.

Собор Святого Павла (St Paul's Cathedral) - главный храм британской столицы, один из символов города и Англиканской церкви. Находится в районе Сити. Построенный в 1675-1708 годах, хотя первые упоминания датируются 604-м годом. Считается жемчужиной английского барокко.

В соборе похоронены известные персоны: адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский, Уинстон Черчилль и др.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающий ликвидировали.
  • 12 ноября в Германии трое исламистов - немец македонского происхождения турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
  • 10 декабря во Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
  • 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
  • 14 января в немецкая полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.
  • 2 февраля 20-летний исламист, который только что вышел из тюрьмы , набросился с ножом на прохожих на юге Лондона, ранив трех человек. Британская полиция застрелила нападающего . Ранее исламист распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.
  • 3 февраля в Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от мечети Аль-Фатх.
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