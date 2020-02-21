Британская исламистка призналась в подготовке теракта в главном соборе Лондона: хотела убить как можно больше людей
Об этом сообщает BBC.
Сафия Амира Шейх из графства Мидлсекс, призналась в подготовке террористических актов и распространении террористических публикаций на слушаниях в Олд-Бейли.
Шейх, обращенная мусульманка, связалась с лицом, которое могло подготовить взрывчатку, и отправилась в разведывательную поездку, чтобы осмотреть собор и отель как места для установки бомб.
Она подготовила слова клятвы верности группе, также известной как "ИГ" между августом и октябрем 2019 года.
Женщина также распространяла пропагандистские материалы "ИГ" в соцсетях.
Шейх заявила, что ее главной целью было убить как можно больше людей в результате нападения смертника на собор Святого Павла.
Она поделилась своим планом только с двумя людьми, эксперту по взрывчатым веществам в Интернете и его женой, не подозревая, что они были офицерами под прикрытием.
Обвиняемая родилась в немусульманской семье и приняла ислам в 2007 году.
Она начала следить за экстремистами в Интернете и до 2015 года окончательно радикализировалась.
До вынесения приговора 12 мая ее будут содержать под стражей.
Собор Святого Павла (St Paul's Cathedral) - главный храм британской столицы, один из символов города и Англиканской церкви. Находится в районе Сити. Построенный в 1675-1708 годах, хотя первые упоминания датируются 604-м годом. Считается жемчужиной английского барокко.
В соборе похоронены известные персоны: адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, Лоуренс Аравийский, Уинстон Черчилль и др.
- Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающий ликвидировали.
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- 10 декабря во Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
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