Бой Ломаченко признали самым драматичным в 2019 году

21 февраля, 2020, 16:58

WBC признала противостояние Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла самым драматичным поединком 2019 года

Об этом сообщает официальный twitter WBC.

31 августа 2019-го года Ломаченко и Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры оспаривали титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежали украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун и одержал победу решением судей. В том поединке украинец завоевал вакантный пояс чемпиона WBC.

Организация признала противостояние боксеров самым драматичным поединком 2019 года.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный (@wbcboxing) 21 февраля 2020 в 4:35 PST