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Espreso.tvСпортБой Ломаченко признали самым драматичным в 2019 году

Бой Ломаченко признали самым драматичным в 2019 году


фото: Getty Images
WBC признала противостояние Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла самым драматичным поединком 2019 года

Об этом сообщает официальный twitter WBC.

31 августа 2019-го года Ломаченко и Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры оспаривали титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежали украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун и одержал победу решением судей. В том поединке украинец завоевал вакантный пояс чемпиона WBC.

Организация признала противостояние боксеров самым драматичным поединком 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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