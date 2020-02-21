Бой Ломаченко признали самым драматичным в 2019 году
21 февраля, 2020, 16:58
WBC признала противостояние Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла самым драматичным поединком 2019 года
Об этом сообщает официальный twitter WBC.
31 августа 2019-го года Ломаченко и Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры оспаривали титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежали украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун и одержал победу решением судей. В том поединке украинец завоевал вакантный пояс чемпиона WBC.
Организация признала противостояние боксеров самым драматичным поединком 2019 года.
- 31 августа украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
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