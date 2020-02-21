Белорусы, украинцы и россияне - главврач Брянской больницы рассказала, кого поместили на карантин из-коронавируса

21 февраля, 2020, 14:02

В Брянске городскую больницу №4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой

Об этом сообщают российские СМИ.

В Брянске городскую больницу №4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой, сообщила в пятницу главврач этого медучреждения Светлана Хандожко.

Она отметила, что жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также Украины и Белоруссии.

"Все они размещены в отдельном здании больницы. У них взяли анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус", - сказала Хандожко.

Главврач не уточнила, сколько может длиться карантин. "Мы ждем результатов анализов", - добавила она.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состояние гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов проведен на все острые респираторные вирусные инфекции, которые характерны для сезонного подъема заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.