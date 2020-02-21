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Espreso.tvОбществоАвтомобиль-зерновоз КрАЗ-6511С4 повысит эффективность агробизнеса группы "Кернел"

Автомобиль-зерновоз КрАЗ-6511С4 повысит эффективность агробизнеса группы "Кернел"

Автомобиль-зерновоз КрАЗ-6511С4 колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 20 тонн получит ООО "Кононовський элеватор" (группа "Кернел").

Автомобиль укомплектован двигателем Евро-5 из турбонаддувом мощностью 430 л.с .; механической 9-ступенчатой КПП; оборудован надежной и удобной в эксплуатации самосвальной зерновозной платформой производства ООО "Завод Алеко" (г. Волноваха) объемом 35 куб. м, разгрузка которой - боковая, на правый бок + назад; платформа состоит из двух бортов, нижнего — открывается сверху-вниз (для выгрузки зерновых),   верхнего — открывается снизу-вверх  (для выгрузки силоса, навоза, свеклы, соломы, кукурузы в початках). Надежную  защиту и повышенную сохранность груза в различных погодных условиях обеспечивает тент, который оборудован механизмами для его развертывания и свертывания. Есть пневмо-электро и гидравлические выводы под прицеп и сцепное устройство.

Этот тип кузовов предназначен для эксплуатации в агрохолдингах и частных хозяйствах, для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов на короткие и длинные расстояния. Может использоваться на автомобилях без прицепа и в составе автопоезда.

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Кабина бескапотного типа, имеет высокие эргономические показатели рабочего места водителя, которые обеспечивают ему максимальный комфорт во время работы: комфортабельное сидение на пневмоподвеске, рулевая колонка регулируется, электростеклоподъемники, функциональная панель приборов, автомагнитола, спальное место.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассматривает агропромышленный комплекс как один из самых перспективных и динамичных в стране, который нуждается в современной эффективной технике для повышения доходности, обновления материально-технической базы. Отечественный производитель - завод "КрАЗ", серийной продукцией и новыми перспективными моделями  способен удовлетворить запросы  аграрной отрасли.
Напомним, что самосвалы-зерновозы КрАЗ-6511С4-500 и КрАЗ-5401С2-500 внесены в Перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет государственного бюджета.

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