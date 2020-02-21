Арсений Яценюк: Изоляционизм - один из вирусов современности. НАТО и ЕС должны открыть двери и расширяться

21 февраля, 2020, 16:30

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк подчеркнул, что НАТО и ЕС должны открыть двери и расширяться

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда Альянс становится сильнее. Европа также должна открыть двери, и не имеет права себя изолировать. ЕС, напротив, должен расширяться и увеличивать свой положительное экономическое и политическое влияние", - подчеркнул премьер- министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт", открывая восьмой Киевский Форум для молодежи 21 февраля.

Изоляционизм он назвал одним из "вирусов" в мире: "изоляционизм - путь к тому, как найти виновных в нерешении своих проблем:" Это не мы виноваты - это виновные за рубежом, это не наша область виновна, а соседняя ".

В частности, подчеркнул лидер "Народного фронта", изоляционизм стал на пути преодолению глобального потепления: "Вместо того, чтобы все страны мира сконцентрировали усилия, некоторые страны выходят из Парижского климатического соглашения. Но нерешенность этой проблемы всем миром означает проблемы для всего мира".

Кроме того, угрожающим Арсений Яценюк назвал изоляционизм в вопросе экономики, "что перешел в категорию экономического протекционизма", а также в вопросах глобальной безопасности: "НАТО - наиболее сильная система безопасности, несмотря на все проблемы. НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда оно становится сильнее. Европа также должна открыть двери, и она не имеет права себя изолировать. Она, наоборот, должна расширяться и увеличивать свой положительный ценностный экономическое и политическое влияние ".

Еще один "вирус", по словам "Арсения Яценюка, - неравенство, которое заключается прежде всего в отсутствии верховенства права. Для преодоления этого "вируса" необходим равную защиту граждан со стороны государства," честные суды, которые каждый способны защитить от неровности и несправедливости " .

"Если нет верховенства права, есть коррупция. Чем сильнее верховенство права, тем меньше коррупция, потому что есть ответственность", - подчеркнул он.

Еще один элемент неравенства - отсутствие равных возможностей для всех: "Когда 1% населения мира владеет 50% всех богатств мира, это несправедливо".

"Вирусом" лидер "Народного фронта" назвал и потребительство: "Появляются инстинкты вместо ценностей. Происходит подмена - вместо ценностей становится то, что ценно: товары, услуги, деньги. Они нужны в жизни, только они являются следствием, а не причиной ".

Опасным Арсений Яценюк назвал также "вирус" уныния - в себе, своей стране.

В то же время "вирусом номер один" в мире лидер "Народного фронта" назвал страх: "Страх поражает всех. Страх парализует волю, уничтожает нас изнутри. И страх очень быстро распространяется. Живет и питается он только за счет одного - нашей безволия и мифов. Те очень легко и быстро "продаются". И мы легко ими поражаемся ".

Ключевым в борьбе со всеми "вирусами", подчеркнул Арсений Яценюк, является преодоление страха. Лидер "Народного фронта" обратился к участникам Форума для молодежи: "Не бойтесь поражений, не бойтесь ошибок и препятствий. Не бойтесь ничего, верьте в себя, и тогда все "вирусы", которые сегодняшний мир производит, будут уничтожены вашим иммунитетом, нашим украинским национальным иммунитетом ".

21 февраля в Киеве начал работу восьмой Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие".

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.