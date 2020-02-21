Арсений Яценюк - Путину: Мы - не единый народ

21 февраля, 2020, 15:08

Мы, как никто, чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией - не единый народ

"Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум для молодежи 21 февраля, пишет пресс-служба партии .

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вируса" русского мира "характерны" диктатура, коллективизация и война ".

Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

В таких режимах, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов ".

Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира". Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии , что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии ".

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".

"Мы - не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основном глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что он должен базироваться "точно не в мечтах о том, что Путин скажет, что идет из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки ": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина ".

"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев и не изменит свою позицию ".

"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу восьмой Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие".

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.