Адвокат Игорь Головань: Власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну и граждан

21 февраля, 2020, 18:36

Власть пытается отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил адвокат пятого Президента Украины Игорь Головань, комментируя очередное неправосудное решение против Порошенко.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" ио принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины возбудил территориальную подсудность , то есть решение является очевидно неправосудным.

Это вообще юрисдикции не Печерского суда, а Шевченковского. Такая спешка и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, - попутно напоминаем - задокументирован на так называемых "пленках Трубы".

В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездки Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это очевидный признак прямого негласного и незаконной слежкой за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством".

Еще один мотив - попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине.

Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности ", - сообщил Игорь Головань.