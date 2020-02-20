Завод Ахметова выплатит свыше 10 млн штрафа за загрязнения окружающей среды сверх нормы
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Штраф на меткомбинат Ахметова насчитали после того, как в правительстве поручили провести дополнительные проверки в крупнейших компаниях, загрязняющих окружающую среду. Проверка Госэкоинспекции обнаружила, что "Мариупольский меткомбинат имени Ильича" производил превышающие норму сбросы в воду в период с 4 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Также компания нарушила нормы обращения с отходами производства.
"Такими должны быть результаты работы Госэкоинспекции. Поэтому мы и настаиваем на полной перезагрузке и реформировании ведомства", - прокомментировал министр энергетики Алексей Оржель.
Он отметил, что сейчас в правительстве разрабатывают реформу Госэкоинспекции, в ходе которой собираются поднять зарплаты работников ведомства. Также правительство планирует повысить штрафы за недопуск экоинспекций на предприятия-загрязнители окружающей среды.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!