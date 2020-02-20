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Espreso.tvОбществоЗавод Ахметова выплатит свыше 10 млн штрафа за загрязнения окружающей среды сверх нормы

Завод Ахметова выплатит свыше 10 млн штрафа за загрязнения окружающей среды сверх нормы


фото: korrespondent
"Мариупольский меткомбинат имени Ильича" Рината Ахметова нанес государству ущерб на 10,5 млн грн, осуществляя загрязнение окружающей среды сверх нормы. Компания согласилась выплатить эту сумму в бюджет

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Штраф на меткомбинат Ахметова насчитали после того, как в правительстве поручили провести дополнительные проверки в крупнейших компаниях, загрязняющих окружающую среду. Проверка Госэкоинспекции обнаружила, что "Мариупольский меткомбинат имени Ильича" производил превышающие норму сбросы в воду в период с 4 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года. Также компания нарушила нормы обращения с отходами производства.

"Такими должны быть результаты работы Госэкоинспекции. Поэтому мы и настаиваем на полной перезагрузке и реформировании ведомства", - прокомментировал министр энергетики Алексей Оржель.

Он отметил, что сейчас в правительстве разрабатывают реформу Госэкоинспекции, в ходе которой собираются поднять зарплаты работников ведомства. Также правительство планирует повысить штрафы за недопуск экоинспекций на предприятия-загрязнители окружающей среды.

 

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