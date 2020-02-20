Индия обогнала Францию и Британию в рейтинге размера экономик
Об этом свидетельствуют данные Всемирного экономического обзора МВФ.
Объем ВВП Индии за прошлый год составил $ 2,9 трлн, в то время как в Великобритании и Франции этот показатель достиг отметок в $ 2,8 и $ 2,7 тлрн соответственно.
С точки зрения паритета покупательной способности ВВП Индии составил $ 10,5 трлн, что превышает результаты Японии и Германии. Однако из-за обилия населения ВВП Индии на душу населения составил $ 2,2 тыс. (Для сравнения в США - $ 62,8 тыс), что делает ее страной с доходом ниже среднего.
Сектор услуг Индии, по данным отчета, является самым быстрорастущим в мире. На него приходится 60% экономики страны и 28% занятости. В перечень важных для экономики отраслей также вошли промышленность и сельское хозяйство.
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