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Espreso.tvОбществоИндия обогнала Францию и Британию в рейтинге размера экономик

Индия обогнала Францию и Британию в рейтинге размера экономик


фото: reuters
Индия заняла пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира, обойдя по результатам 2019 года Великобританию и Францию

Об этом свидетельствуют данные Всемирного экономического обзора МВФ.

Объем ВВП Индии за прошлый год составил $ 2,9 трлн, в то время как в Великобритании и Франции этот показатель достиг отметок в $ 2,8 и $ 2,7 тлрн соответственно.

С точки зрения паритета покупательной способности ВВП Индии составил $ 10,5 трлн, что превышает результаты Японии и Германии. Однако из-за обилия населения ВВП Индии на душу населения составил $ 2,2 тыс. (Для сравнения в США - $ 62,8 тыс), что делает ее страной с доходом ниже среднего.

Сектор услуг Индии, по данным отчета, является самым быстрорастущим в мире. На него приходится 60% экономики страны и 28% занятости. В перечень важных для экономики отраслей также вошли промышленность и сельское хозяйство.

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