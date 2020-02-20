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Espreso.tvСпортЯ вам открою секрет: эксперт анонсировал трансфер украинского футболиста в "Рому"

Я вам открою секрет: эксперт анонсировал трансфер украинского футболиста в "Рому"


фото: Getty Images
Журналист Игорь Цыганик заявил, что украинский форвард Роман Яремчук летом пополнит состав итальянской "Ромы"

Об этом сообщает bookmaker-ratings.com.

"Я вам раскрою секрет. Точно вам могу сказать, что летом Роман Яремчук окажется в "Роме". Если бы в Рим не переехал Калинич, то вполне возможно, что украинец перешел бы в команду Фонсеки. Было официальное предложение для "Гента". Так получилось, что Калинич не стал основным, а Яремчук остался и вполне раскрылся в "Генте", - рассказал Цыганик.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел за "Гент" 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего форварда составляет 12 млн евро.

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