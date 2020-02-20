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Espreso.tvОбществоВоенные США вытеснили с дороги машину армии РФ в северо-восточной Сирии

Военные США вытеснили с дороги машину армии РФ в северо-восточной Сирии


фото: Al Masdar News
Новое видео, опубликованное в среду, показало, как бронемашина США вытесняет на обочину дороги российскую военную машину на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Al Masdar News .

По данным аккаунта, который разместил видео, инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.

На видео видно, как американский транспортное средство пытается подрезать российский транспортное средство, когда тот пошел на обгон с правой стороны. В результате инцидента едва не сбили человека.

 

Напомним, 12 февраля в этом районе произошел вооруженный инцидент. Коалиция под руководством США, что ведет борьбу с "Исламским государством", заявила, что ее войска открыли огонь в пункте пропуска восточнее Камышлы после того, как их обстреляли из стрелкового оружия.

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