Военные США вытеснили с дороги машину армии РФ в северо-восточной Сирии

20 февраля, 2020, 11:12

Новое видео, опубликованное в среду, показало, как бронемашина США вытесняет на обочину дороги российскую военную машину на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Al Masdar News .

По данным аккаунта, который разместил видео, инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.

На видео видно, как американский транспортное средство пытается подрезать российский транспортное средство, когда тот пошел на обгон с правой стороны. В результате инцидента едва не сбили человека.

Напомним, 12 февраля в этом районе произошел вооруженный инцидент. Коалиция под руководством США, что ведет борьбу с "Исламским государством", заявила, что ее войска открыли огонь в пункте пропуска восточнее Камышлы после того, как их обстреляли из стрелкового оружия.