Военные США вытеснили с дороги машину армии РФ в северо-восточной Сирии
Об этом сообщает Al Masdar News .
По данным аккаунта, который разместил видео, инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.
На видео видно, как американский транспортное средство пытается подрезать российский транспортное средство, когда тот пошел на обгон с правой стороны. В результате инцидента едва не сбили человека.
#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria . pic.twitter.com/X5RNPyqafL- Mohammad (@ibrashino) February 19, 2020
Напомним, 12 февраля в этом районе произошел вооруженный инцидент. Коалиция под руководством США, что ведет борьбу с "Исламским государством", заявила, что ее войска открыли огонь в пункте пропуска восточнее Камышлы после того, как их обстреляли из стрелкового оружия.
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