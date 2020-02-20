Власти Китая не пустили на украинский борт гражданку Казахстана с температурой

20 февраля, 2020, 13:26

Украинский борт вывез из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе из-за высокой температуры

Об этом заявил в четверг министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает Zakon.kz.

"Да, действительно, предварительно были заявлены двое наших граждан (на украинском самолет - Ред.), но это стандартная процедура. Китайские власти не выпускает людей с температурой, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там. Конечно, она будет под наблюдением врачей , мы будем отслеживать эту ситуацию. Пока информации, заболела она или нет, у нас нет ", - сообщил он.

Он добавил, что в тесном контакте с МИД Казахстана за ее здоровьем и за здоровьем других граждан Казахстана осуществляется надзор.