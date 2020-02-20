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Espreso.tvОбществоВенесуэла: Мадуро объявил чрезвычайное положение в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Венесуэла: Мадуро объявил чрезвычайное положение в нефтяной отрасли из-за американских санкций


фото: reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Об этом сообщает El Nacional .

Целью введения режима ЧП является попытка "защитить нефтяную промышленность от империалистической агрессии".

Мадуро также создал президентскую комиссию, которая займется разработкой срочных мер для обеспечения энергетической безопасности.

Напомним, Минфин США сообщил 18 февраля об введения санкций против Rosneft Trading - швейцарской трейдерской "дочки" российской компании "Роснефть".

В Минфине пояснили, что ограничения введены из-за "поддержки компанией нелегитимного режима Николаса Мадуро".

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