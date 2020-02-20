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Espreso.tvОбществоВ течение суток оккупанты 11 раз обстреляли украинских военных, ранен боец ООС

В течение суток оккупанты 11 раз обстреляли украинских военных, ранен боец ООС

В среду, 19 февраля, российские войска на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку Марьинки со станкового противотанкового гранатомета, рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Славного работала снайперская пара и зафиксировано огонь из стрелкового оружия; рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" русские террористы обстреляли Объединенные силы в районе населенного пункта Луганское с 82-мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм.

19 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала суток 20 февраля российская войска обстреляли из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем защитников Новомихайловка. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

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