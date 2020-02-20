В США умер разработчик команды "Ctrl+C" и "Ctrl+V"

Об этом сообщает ВВС.

"Теслер, в частности, разработал и ввел функцию "вырезать-копировать-вставить "(Сtrl +x / Сtrl+c / Сtrl+v), а также многие другие, благодаря которым персональный компьютер стал простым для освоения и использования", - говорится в сообщении.

Теслер родился в 1945 году в Нью-Йорке и учился в Стэнфордском университете. После выпуска он специализировался на улучшении компьютерных систем, делая их более дружественными для пользователей.

Теслер работал в компаниях Xerox Alto Research Center и Apple. После этого он запустил образовательный стартап и время от времени работал в Amazon и Yahoo.

За свою долгую карьеру он успел поработать в различных крупных технологических компаниях, начав с Xerox Palo Alto Research Center (Parc). Затем Стив Джобс переманил его в Apple, где Теслер работал 17 лет.

Компания Xerox разместила в своем аккаунте в Twitter фото ученого, вспомнив его достижения.