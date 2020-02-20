В случае прибытия самолета из Уханя в Харьков это будет транзит, - глава Харьковской ОГА

20 февраля, 2020, 09:15

В случае прилета самолета с эвакуированными гражданами из Уханя в Харьков это будет транзитная остановка

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает РБК-Украина .

"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее люди будут перемещать. Пока неизвестно куда. Это координирует правительство", - сообщил Кучер.

Также Кучер сообщил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта.

"Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше", - сказал он.