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Espreso.tvОбществоВ случае прибытия самолета из Уханя в Харьков это будет транзит, - глава Харьковской ОГА

В случае прибытия самолета из Уханя в Харьков это будет транзит, - глава Харьковской ОГА

В случае прилета самолета с эвакуированными гражданами из Уханя в Харьков это будет транзитная остановка

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает РБК-Украина .

"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее люди будут перемещать. Пока неизвестно куда. Это координирует правительство", - сообщил Кучер.

Также Кучер сообщил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта.

"Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше", - сказал он.

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