В случае прибытия самолета из Уханя в Харьков это будет транзит, - глава Харьковской ОГА
20 февраля, 2020, 09:15
В случае прилета самолета с эвакуированными гражданами из Уханя в Харьков это будет транзитная остановка
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает РБК-Украина .
"Если борт прибудет в Харьковскую область, то Харьков является транзитом. Далее люди будут перемещать. Пока неизвестно куда. Это координирует правительство", - сообщил Кучер.
Также Кучер сообщил, что эвакуированные граждане не будут заходить на территорию терминала аэропорта.
"Все люди будут перемещены в автобусы. Они пройдут еще одну проверку, которая будет уже третьей. В терминал они не заходят. Они сразу перемещаются в автобусы и продвигаются дальше", - сказал он.
- Утром 20 февраля самолет с Уханя вместо приземлиться в "Борисполе" кружил в районе Днепра, а затем начал двигаться в сторону Харькова .
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