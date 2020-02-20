 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Renault Logan

В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Renault Logan

В Киеве на Индустриальном путепроводе произошло ДТП с участием двух легковушек

Сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей ДТП, водитель Volkswagen двигался по правой крайней полосе, по невыясненным доподлинно причинам он не справился с управлением и врезался в припаркованный Renault Logan, ударив автомобиль в левую заднюю часть.

Кроме поврежденных автомобилей, никто травм не получил.

На месте аварии работает патрульная полиция.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать