В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Renault Logan

Сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей ДТП, водитель Volkswagen двигался по правой крайней полосе, по невыясненным доподлинно причинам он не справился с управлением и врезался в припаркованный Renault Logan, ударив автомобиль в левую заднюю часть.

Кроме поврежденных автомобилей, никто травм не получил.

На месте аварии работает патрульная полиция.