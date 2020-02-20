В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Renault Logan
20 февраля, 2020, 20:19
В Киеве на Индустриальном путепроводе произошло ДТП с участием двух легковушек
Сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей ДТП, водитель Volkswagen двигался по правой крайней полосе, по невыясненным доподлинно причинам он не справился с управлением и врезался в припаркованный Renault Logan, ударив автомобиль в левую заднюю часть.
Кроме поврежденных автомобилей, никто травм не получил.
На месте аварии работает патрульная полиция.
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