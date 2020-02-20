В единственной аптеке в аэропорту "Борисполь" не было масок для защиты, - Гопко
20 февраля, 2020, 16:28
В аптеке аэропорта "Борисполь" нельзя было купить маску для защиты
Об этом сообщила народный депутат VIII созыва Анна Гопко в эфире Еспресо.TV .
По ее словам, увидев нескольких человек в масках в аэропорту, она решила купить защитную маску в аптеке, но их не оказалось в продаже.
"Знаете, интуитивно понимая, что маска это не панацея, но на всякий случай куплю себе ее. Я спустилась на первый этаж, так масок в единственной аптеке в аэропорту "Борисполь" не было. Хотя рядом со мной мог сидеть человек с простудой или другими вирусами, но она меня морально бы успокаивала бы", - рассказала Гопко.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".
- По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавирус.
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