В единственной аптеке в аэропорту "Борисполь" не было масок для защиты, - Гопко

20 февраля, 2020, 16:28

В аптеке аэропорта "Борисполь" нельзя было купить маску для защиты

Об этом сообщила народный депутат VIII созыва Анна Гопко в эфире Еспресо.TV .

По ее словам, увидев нескольких человек в масках в аэропорту, она решила купить защитную маску в аптеке, но их не оказалось в продаже.

"Знаете, интуитивно понимая, что маска это не панацея, но на всякий случай куплю себе ее. Я спустилась на первый этаж, так масок в единственной аптеке в аэропорту "Борисполь" не было. Хотя рядом со мной мог сидеть человек с простудой или другими вирусами, но она меня морально бы успокаивала бы", - рассказала Гопко.