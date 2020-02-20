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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области мужчина хотел разрезать снаряд болгаркой, прогремел взрыв

В Черкасской области мужчина хотел разрезать снаряд болгаркой, прогремел взрыв


фото: FB
Человек в Черкасской области пытался разрезать снаряд времен Второй мировой войны. Из-за взрыва пострадавшего госпитализировали.

В селе Орадовка Черкасской прогремел взрыв, сообщает пресс-секретарь ГСЧС.

Накануне к инциденту взрывоопасный предмет нашли с помощью металлоискателя.

35-летний мужчина решил болгаркой разрезать 76-мм снаряд времен Второй мировой войны. Пострадавшего срочно госпитализировали. Медицинские работники пытаются спасти мужчине правую руку.

В этом году в Черкасской области уже найдены и уничтожены 27 боеприпасов времен прошлых войн.

 

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