В Черкасской области мужчина хотел разрезать снаряд болгаркой, прогремел взрыв
20 февраля, 2020, 16:00
Человек в Черкасской области пытался разрезать снаряд времен Второй мировой войны. Из-за взрыва пострадавшего госпитализировали.
В селе Орадовка Черкасской прогремел взрыв, сообщает пресс-секретарь ГСЧС.
Накануне к инциденту взрывоопасный предмет нашли с помощью металлоискателя.
35-летний мужчина решил болгаркой разрезать 76-мм снаряд времен Второй мировой войны. Пострадавшего срочно госпитализировали. Медицинские работники пытаются спасти мужчине правую руку.
В этом году в Черкасской области уже найдены и уничтожены 27 боеприпасов времен прошлых войн.
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