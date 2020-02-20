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Espreso.tvОбществоВ 200 раз выше, чем у почтальона: Смелянский назвал размер своей зарплаты

В 200 раз выше, чем у почтальона: Смелянский назвал размер своей зарплаты

Зарплата главы "Укрпочты" в 200 раз превышает зарплату почтальона и составляет 836 тысяч гривен в месяц

Об этом сообщил сам глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, так это 200 раз минимальная зарплата ... 836 тысяч гривен в месяц", - заявил Смелянский

Также он уточнил, что это сумма без учета штрафов.

"Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторинга может стоить 204 тысяч штрафа лично на генерального директора, а я оплатил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам через компьютерные проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть ", - резюмирует глава" Укрпочты ".

Смелянский удивляется, что за 25 лет никто из государственных служащих не жаловался на маленькую зарплату.

"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату. В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату. Страной управляли 25 лет дешевые менеджеры ", - подытожил Смелянский.


 

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