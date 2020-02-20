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Espreso.tvОбществоВ 20.00 - на Еспресо телемарафон "Памяти Достойных"

В 20.00 - на Еспресо телемарафон "Памяти Достойных"

Сегодня, в шестую годовщину массовых расстрелов на Майдане, на телеканалах Еспресо, "Прямой" и 5-й состоится совместный марафон памяти погибших на Майдане

Мы помним наших героев!

Смотрите спецпроект с 20:00 до 23:00.

 

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