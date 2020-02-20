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Espreso.tvОбществоУкрзализныця будет общаться с клиентами через еще один канал коммуникации

Укрзализныця будет общаться с клиентами через еще один канал коммуникации

Укрзализныця запустила новый канал коммуникации с пассажирами через Facebook-мессенджер

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отныне обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр компании (тел. 0800-50-3111) и из-за сообщения в Facebook.

 

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