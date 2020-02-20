Укрзализныця будет общаться с клиентами через еще один канал коммуникации
20 февраля, 2020, 12:55
Укрзализныця запустила новый канал коммуникации с пассажирами через Facebook-мессенджер
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