Укрзализныця будет общаться с клиентами через еще один канал коммуникации

20 февраля, 2020, 12:55

Укрзализныця запустила новый канал коммуникации с пассажирами через Facebook-мессенджер

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отныне обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр компании (тел. 0800-50-3111) и из-за сообщения в Facebook.