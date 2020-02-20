 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы, которых не пустили на самолет в Ухане, оказались здоровыми, - Аваков

Украинцы, которых не пустили на самолет в Ухане, оказались здоровыми, - Аваков

У снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавируса

Об этом в аэропорту "Борисполь" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV

По его словам, в Китае при прохождении контроля нескольких человек сняли с рейса.

"Мы их не взяли, так как были подозрения у врачей на то, что у них повышена температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто имели cлабость", - добавил Аваков.

  • Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
  • 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
  • Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе за высокой температуры.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать