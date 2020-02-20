Украинцы, которых не пустили на самолет в Ухане, оказались здоровыми, - Аваков

20 февраля, 2020, 13:49

У снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавируса

Об этом в аэропорту "Борисполь" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV

По его словам, в Китае при прохождении контроля нескольких человек сняли с рейса.

"Мы их не взяли, так как были подозрения у врачей на то, что у них повышена температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто имели cлабость", - добавил Аваков.