Украинцы, которых не пустили на самолет в Ухане, оказались здоровыми, - Аваков
20 февраля, 2020, 13:49
У снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавируса
Об этом в аэропорту "Борисполь" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Еспресо.TV
По его словам, в Китае при прохождении контроля нескольких человек сняли с рейса.
"Мы их не взяли, так как были подозрения у врачей на то, что у них повышена температура. По предварительной информации, уже ясно, что эти люди все-таки не были заражены, просто имели cлабость", - добавил Аваков.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
- Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе за высокой температуры.
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