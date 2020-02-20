Украина и Турция договорились об увеличении авиарейсов между странами
20 февраля, 2020, 16:33
Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщения между странами
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.
"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоту авиасообщения между странами", - говорится в сообщении.
В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами pic.twitter.com/L0nmPqapWC- Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020
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