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Espreso.tvОбществоУкраина и Турция договорились об увеличении авиарейсов между странами

Украина и Турция договорились об увеличении авиарейсов между странами

Украина и Турция 20 февраля договорились увеличить частоту авиасообщения между странами

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.

"В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции. По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоту авиасообщения между странами", - говорится в сообщении.

 

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