У Под Тернополем люди собрались на молебен, чтобы к ним не привезли эвакуированных из Уханя

20 февраля, 2020, 15:22

На въезде в санаторий, недалеко от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев

Об этом сообщает УП.

"С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помог от нас это все отвратить", - сказала одна из жительниц.

Молебен состоялся вечером 19 февраля, когда украинский самолет уже забирал в китайском Ухане украинских граждан.

"Почему мы здесь? Это же наш город! Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять!", - рассказала одна из женщин.

На видео видно, как несколько десятков людей, несмотря на дождь, собрались на одном из блокпостов на въезде в санаторий, а священник в это время проводил службу, во время которой пели "Пресвятая Богородице, спаси нас".

Отмечается, что молебен отправляли и 18 февраля. Люди заявляли, что будут стоять всю ночь.