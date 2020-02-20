У Под Тернополем люди собрались на молебен, чтобы к ним не привезли эвакуированных из Уханя
Об этом сообщает УП.
"С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помог от нас это все отвратить", - сказала одна из жительниц.
Молебен состоялся вечером 19 февраля, когда украинский самолет уже забирал в китайском Ухане украинских граждан.
"Почему мы здесь? Это же наш город! Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять!", - рассказала одна из женщин.
На видео видно, как несколько десятков людей, несмотря на дождь, собрались на одном из блокпостов на въезде в санаторий, а священник в это время проводил службу, во время которой пели "Пресвятая Богородице, спаси нас".
Отмечается, что молебен отправляли и 18 февраля. Люди заявляли, что будут стоять всю ночь.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.
- 20 февраля в Новых Санжары, где произошли столкновения из-за новости об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицу военную технику.
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