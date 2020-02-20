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Espreso.tvОбществоТурция заявила о гибели своих военных после мощного авиаудара РФ

Турция заявила о гибели своих военных после мощного авиаудара РФ


фото: Анадолу
Российские самолеты нанесли мощный авиаудар в провинции Идлиб на севере Сирии, в то же время Минобороны Турции сообщило о гибели своих военных в регионе

По данным Минобороны РФ, в ходе авиаудара были уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов протурецких боевиков, сообщает российский Интерфакс.

Практически одновременно с заявлением РФ, Минобороны Турции сообщило о гибели двух и ранении пятерых своих военнослужащих в результате авиаудара в этом районе. Ведомство не уточнило, был ли это авиаудар российских военных.

Издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Анкаре, сообщает, что Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопасить свои войска от российских авиаударов.

Атаки произошли на следующий день после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о наступлении на Идлиб, где сирийские войска при поддержке российской авиации начали наступление для захвата региона.

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