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Espreso.tvОбществоТрамп предложил помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, - Guardian

Трамп предложил помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, - Guardian


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на одну услугу - если он опровергнет причастность России к взлому серверов Демократической партии

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление адвоката Ассанжа в Вестминстерском мировом суде в Лондоне.

Юрист Эдвард Фицджеральд заявил, что располагает доказательствами того, что бывший конгрессмен-республиканец США Дэйна Рорабейкер искал встречи с Ассанжем, когда он еще находился в посольстве Эквадора в августе 2017 года.

В заявлении адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон говорится, что "Рорабейкер собирается посетить Ассанжа и говорит, что по поручению президента предлагает помиловании или какой-то другой выход, если Ассанж ... заявит, что Россия не имеет ничего общего с истоками электронных писем Национального комитета Демократической партии".

Летом 2016 года - за несколько месяцев до президентских выборов в США - на сайте WikiLeaks опубликовали тысячи писем Нацкомитета Демократической партии США.

В ходе расследования вмешательства России в выборы президента США Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления России во взломе серверов демократов, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольма. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

В 2019 году Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение. Его арестовали в Лондоне и поместили в тюрьму.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

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