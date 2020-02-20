Трамп назначит руководителем разведки США посла в Германии, который активно противодействовал "Северному потоку-2" и критиковал миграционную политику Меркель

20 февраля, 2020, 11:26

Союзник Дональда Трампа в Берлине Ричард Гренелл должен вернуться в Вашингтон, чтобы стать исполняющим обязанности директора Национальной разведки

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter.

Посол был противоречивой фигурой во время своего двухлетнего пребывания в Германии. Теперь он заменит Джозефа Магуайра, который выполняет обязанности директора национальной разведки с августа 2019 года.

"Рад сообщить, что достопочтенный посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Рик чрезвычайно хорошо представлял нашу страну, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним", - написал Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany , @RichardGrenell , will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

Гренелл в Германии ознаменовался столкновениями с местными политиками. Посол, известный своим напористым стилем, часто защищал политику президента США и повторял много его жалоб на Берлин, в частности по российскому проекту "Северный поток-2".

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это -" Северный поток-2 "и" Турецкий поток-2 ". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним ", - подчеркивал, в частности, Гренелл.

Гренелл обвинил Германию в "лицемерной" позиции по реформированию НАТО и нежелании тратить на цели 2% ВВП, как обязались союзники. Дипломат также раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее политику в отношении беженцев и отругал правительство Германии за рассмотрение китайского телекоммуникационного гиганта Huawei для создания своих сетей 5G.

Частые "взрывы" превратили его в одиозную фигуру в Берлине, и один немецкий политик из Свободной демократической партии даже призвал изгнать его, пишет DW .

Трамп назначает Гренелл исполняющим обязанности, что, как и в случае с Магуайром, не потребует утверждения в Сенате, за что президент подвергся критике.

Пост директора Национальной разведки был создан после нападений на США 11 сентября 2001 года. Он осуществляет надзор за 17 гражданскими и военными спецслужбами, в частности ЦРУ.