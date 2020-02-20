Топ-10 товаров, на экспорте которых Украина заработала в 2019 году больше всего денег: данные Минэкономики
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Первое место в структуре экспорта - в кукурузы (32 млн тонн - на 11 млн больше, чем в прошлом году).
"$ 5,2 млрд. 1,7 млрд роста с прошлого года. 10,4% от всего экспорта.
15 млн тонн экспортировано в ЕС. Рост 26%. 4,2 млн тонн - Китай. 3,8 - Египет. 2,8 - Турция. 1,2 - Израиль. В общем 49 рынков ", - написал Качка.
На втором месте - масло подсолнечное ($ 3,78 млрд, доля во всем экспорте - 7,6%).
"Индия - 2,1 млн тонн (падение на 20%). ЕС - 1770000 тонн, рост + 37%. Китай - 838 тыс тонн, рост + 77%. Ирак - почти 400 тыс, символический рост - 2% . В общем - 59 рынков ", - добавил заместитель министра экономики.
Замыкает топ-3 пшеница - 19,96 млн тонн, $ 3,65 млрд выручки, доля в экспорте - 7,3%.
Также в топ-5 окатыши из руды железной (15 млн тонн, выручка - $ 1, 6 млрд, доля в экспорте - 3,2%) и концентраты железные (18,7 млн тонн, выручка - $ 1,42 млрд, доля в экспорте - 2,8%).
Далее в топ-10: кабели ($ 1,32 млрд, доля в экспорте - 2,6%), слябы (полуфабрикаты из углеродистой стали, ПВХ или полученные непрерывным литьем) - 3,19 млн тонн, выручка - $ 1,29 млрд, доля в экспорте - 2,6%).
На 8 месте - рапс (3,1 млн тонн, $ 1,26 млрд выручки, доля в экспорте - 2,5%), на 9 - соевые бобы (3,6 млн тонн, $ 1,16 млрд выручки, доля в экспорте - 2,3%).
Замыкает топ-10 - жмых из семян подсолнечника (4,7 млн тонн, выручка - $ 975 млн, доля в экспорте - 1,9%).
Топ-10 товаров экспорта Украины 2019:
-
Кукуруза - $ 5200000000 - доля в экспорте 10,4%
-
Масло подсолнечное - $ 3780000000 - доля в экспорте 7,6%
-
Пшеница - $ 3650000000 - доля в экспорте 7,3%
-
Окатыши из руды железной - $ 1600000000, доля в экспорте - 3,2%
-
Концентраты железные - $ 1420000000, доля в экспорте - 2,8%
-
Кабели - $ 1320000000, доля в экспорте - 2,6%
-
Слябы - $ 1290000000, доля в экспорте - 2,6%
-
Рапс - $ 1260000000, доля в экспорте - 2,5%
-
Соевые бобы - $ 1160000000, доля в экспорте - 2,3%
-
Жмых из семян подсолнечника - $ 975 млн, доля в экспорте - 1,9%.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!