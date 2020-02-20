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Espreso.tvОбществоТело погибшего гранатометчика Хитайлова боевики передали украинской стороне

Тело погибшего гранатометчика Хитайлова боевики передали украинской стороне

"ЛНР" заявляет, что передала украинской стороне погибшего 18 февраля в ходе боя на Луганщине бойца ВСУ Максима Хитайлова, а также еще одного бойца, погибшего в 2014 году

Об этом сообщает Новынарня.

"Тело передали в районе моста через Сиверский Донец, недалеко от города Счастье", - говорится в сообщении.

Также сообщается о передаче останков еще одного бойца, погибшего в 2014 году во время боев в районе аэропорта Луганска.

"В передаче тела участвовали представители СЦКК и "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", - отметили в сообщении.

Представительница террористов Ольга Кобцева сказала, что после молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего в 2014 году военного.

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