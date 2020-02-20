 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтрельба в Германии: не менее 11 погибших

Стрельба в Германии: не менее 11 погибших


фото: reuters
Не менее одиннадцати человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Кроме того, как минимум, пять человек получили тяжелые ранения

Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля, сообщает DW.

Нападения происходили примерно в 22:00 по местному времени в двух кальян-барах в разных частях города.

По сообщению полиции, преступник открыл огонь в первом баре в центре города, убив трех человек, перед тем как переехал в микрорайон Кессельштадт и открыл огонь во втором баре, где погибло пять человек.

В то же время Bild пишет, что количество погибших в результате двух стрельб составляет 9 человек.

Власти закрыли территорию, в то время как спецназовцы начали большой розыск. Рано утром в четверг полиция заявила, что подозреваемого нашли мертвым в его доме.

"Подозреваемый преступник был найден мертвым в его жилой адресу в Ханау. Спецподразделения полиции также обнаружили очередной труп на месте", - сообщили в полиции.

Таким образом, общее количество погибших, вместе с нападающим, составляет 11 человек.

 

Мотив инцидента пока непонятен. Сообщается, что большинство погибших были курдского происхождения.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Германии три исламистов - немец македонского происхождения турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.

В конце января в немецкий полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.

Также сообщалось, что в начале января в городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Убитый оказался гражданином Турции, во время нападения кричал "Аллах Акбар".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать