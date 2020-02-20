Шовковский идет в суд из-за счета на газ
Об этом Шовковский написал в Instagram.
По словам футболиста, он подает в суд, поскольку ему продолжают приходить счета, несмотря на то, что у него в квартире с 2016 года отключено газоснабжение, а его семья пользуется электроплитой.
"Где-то с июля 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает, и газовый счетчик, мною установлен, замер навсегда. Но не замерла начисления за газ по тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться", - написал Шовковский, который сейчас работает ассистентом главного тренера зибрнои Украины Андрея Шевченко.
Платёжка за газ 706.71 гривна Много это или мало судить вам ?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания Киевгаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше- уже и вспомнить то сложно) к нам тоже заявились с проверкой: а) правильности расположения; б) то ли самые правильные трубы для газа используются; в) правильно ли они проложены и НЕ спрятаны ли они в стене; г) и т.д. и т. а ... В общем, по результатам проверки вынеслы вердикт: Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтоб доступ к ней был в любой момент был, проложить! А отсюда для меня следовало: 1. как минимум ремонт в кухне сделать; 2. поменять всю концепцию этой самой кухни! В противном случае, работники Киевгаз вынуждены будут отключить меня от газа! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал отключайте !!! И меня от газа отключили !!! И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше НЕ поступает и газовый счётчик мной Установленный, замер навсегда (((но не замерло начисление за газ !!! по тарифу (без счетчика) Принципиально буду судится !!! # Киевгаз
- Напомним, 9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что предлагал кандидатуру Александра Шовковского на должность министра спорта.
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