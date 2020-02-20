Шовковский идет в суд из-за счета на газ

20 февраля, 2020, 12:58

Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский заявил, что будет судиться с "Киевгаз" из-за платежек

Об этом Шовковский написал в Instagram.

По словам футболиста, он подает в суд, поскольку ему продолжают приходить счета, несмотря на то, что у него в квартире с 2016 года отключено газоснабжение, а его семья пользуется электроплитой.

"Где-то с июля 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает, и газовый счетчик, мною установлен, замер навсегда. Но не замерла начисления за газ по тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться", - написал Шовковский, который сейчас работает ассистентом главного тренера зибрнои Украины Андрея Шевченко.