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Espreso.tvОбществоШевронов своих не сбросил, - сеть возмутил стихотворение "95 Квартала" по случаю 6-й годовщины расстрелов на Майдане

Шевронов своих не сбросил, - сеть возмутил стихотворение "95 Квартала" по случаю 6-й годовщины расстрелов на Майдане

Сеть возмутило сообщение студии "Квартал 95" с очень неоднозначными намеками на стороны противостояния на Майдане. Пользователи массово выражали свое недовольство: вспомнили эбонитовые палочки

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться, как с поводом скандала - четверостишием, так и с реакцией пользователей.

Поводом скандала стало это четверостишие:

"Я не забуду огонь в центре столицы,
И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!
Я помню, кто за страну погиб,
Шевронов своих не сбросил. Страна мужественных людей. "

Пользователи соцсетей мгновенно начали реагировать:

 

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