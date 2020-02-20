Шевронов своих не сбросил, - сеть возмутил стихотворение "95 Квартала" по случаю 6-й годовщины расстрелов на Майдане

20 февраля, 2020, 18:20

Сеть возмутило сообщение студии "Квартал 95" с очень неоднозначными намеками на стороны противостояния на Майдане. Пользователи массово выражали свое недовольство: вспомнили эбонитовые палочки

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться, как с поводом скандала - четверостишием, так и с реакцией пользователей.

Поводом скандала стало это четверостишие:

"Я не забуду огонь в центре столицы,

И мужественные вокруг лица - страна сильных людей!

Я помню, кто за страну погиб,

Шевронов своих не сбросил. Страна мужественных людей. "

Пользователи соцсетей мгновенно начали реагировать: