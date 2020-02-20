20 февраля, 2020, 22:55

В Испании полиция спасла шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на подземной ферме по выращиванию каннабиса и фабрике по производству поддельных табачных изделий

Об этом сообщает пресс служба Гражданской гвардии Испании.

"Фабрика находилась на 4 метра ниже уровня земли и там было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час", - говорится в сообщении.