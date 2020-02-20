Шесть украинцев и литовцев чуть не задохнулись на подземной фабрике в Испании
20 февраля, 2020, 22:55
В Испании полиция спасла шестерых граждан Украины и Литвы, которые едва не задохнулись на подземной ферме по выращиванию каннабиса и фабрике по производству поддельных табачных изделий
Об этом сообщает пресс служба Гражданской гвардии Испании.
"Фабрика находилась на 4 метра ниже уровня земли и там было установлено оборудование, способное производить до 3500 сигарет в час", - говорится в сообщении.
Испанская полиция, которая действовала вместе с Интерполом в ходе спецоперации под названием "Ганнибал", конфисковала 153 тыс. пачек сигарет, свыше 17 тонн рулонного табака, 20 кг гашиша и 144 кг марихуаны.
Двенадцать британцев, подозреваемых в организации производства, были арестованы и находятся под стражей.
Шесть рабочих были освобождены в ожидании результатов расследования.
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