Сегодня в Украине - День памяти Героев Небесной Сотни

20 февраля, 2020, 07:00

Пятый год подряд Украины 20 февраля чтит Героев Революции Достоинства

Напомним, этот день был внесен в календарь особых дат Указом президента Украины от 11 февраля 2015 № 69/2015 "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Именно в эти дни шесть лет назад во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло апогея.

20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана. В целом революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни более ста активистов Майдана

Сегодня в Киеве состоятся торжественные и мемориальные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни, сообщили в пресс-службе КГГА.

"20 февраля Киев почтит память Героев Небесной Сотни. В столице отметят подвиг участников Революции Достоинства и увековечат память Героев Небесной Сотни. Утвержден соответствующий план торжественных и мемориальных мероприятий, проведение церемоний возложения цветов, поминальные молебны", - говорится в сообщении.

Официальные мероприятия пройдут на Аллее Героев Небесной Сотни, а также в Колонном зале КГГА.

"Кроме того, 20 февраля в 18:00 на Майдане Независимости состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы", - сказали в пресс-служба.

Также до 20 августа на Майдане Независимости проходит выставка "Столетие несокрушимых".

Указано, что в этот день ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

Кроме того, в Свято-Михайловском соборе Киева проведут панихиду по погибшим на Майдане.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавит ее в 12:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Отмечается, что в эти дни молитва за упокой душ расстрелянных мирных участников Революции Достоинства также будет звучать во всех храмах Православной Церкви Украины.