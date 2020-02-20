Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
20 февраля, 2020, 11:42
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Украинцы, как и месяц назад, занимают в мировой классификации 24-е место. Рядом с нашей сборной - на 26-й позиции - находится соперник команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020 - Австрия. Высшее из группы C в рейтинге расположились Нидерланды, которые занимают 14-е место.
Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
- 18 февраля защитник "Шахтера" Богдан Бутко заявил, что ушел в аренду в польский "Лех", чтобы пробиться в состав сборной Украины на Евро-2020.
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