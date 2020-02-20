 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Украинцы, как и месяц назад, занимают в мировой классификации 24-е место. Рядом с нашей сборной - на 26-й позиции - находится соперник команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020 - Австрия. Высшее из группы C в рейтинге расположились Нидерланды, которые занимают 14-е место.

Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать