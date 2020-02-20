Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

20 февраля, 2020, 11:42

Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Украинцы, как и месяц назад, занимают в мировой классификации 24-е место. Рядом с нашей сборной - на 26-й позиции - находится соперник команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020 - Австрия. Высшее из группы C в рейтинге расположились Нидерланды, которые занимают 14-е место.

Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.