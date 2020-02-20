Самолет с Уханя уже под Борисполем, но на сайте аэропорта - никаких данных о прибытии

20 февраля, 2020, 09:41

Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из китайского Уханя украинцами уже долетел до Борсиполя

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24 .

В то же время на сайте аэропорта "Борисполь" по состоянию на 9:35 информации о прибытии самолета не было.

Самолет должен был прибыть в "Борисполь" в 7:45, однако по непонятным причинам длительное время кружил между Днепром, Полтавой и Харьковом, а с сайта аэропорта "Борисполь" исчезла информация о его прибытии.