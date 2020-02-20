Самолет с Уханя уже под Борисполем, но на сайте аэропорта - никаких данных о прибытии
20 февраля, 2020, 09:41
Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из китайского Уханя украинцами уже долетел до Борсиполя
Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24 .
В то же время на сайте аэропорта "Борисполь" по состоянию на 9:35 информации о прибытии самолета не было.
Самолет должен был прибыть в "Борисполь" в 7:45, однако по непонятным причинам длительное время кружил между Днепром, Полтавой и Харьковом, а с сайта аэропорта "Борисполь" исчезла информация о его прибытии.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев с Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасеного коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев с китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Самолет для эвакуации украинцев с Уханя вылетел в Китай в ночь на 19 февраля и вылетел из Уханя в Киев вечером 19 февраля.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- Утром 20 февраля самолет с Уханя вместо приземлиться в "Борисполе" кружил в районе Днепра, а затем начал двигаться в сторону Харькова .
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