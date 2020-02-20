 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамолет с Уханя уже под Борисполем, но на сайте аэропорта - никаких данных о прибытии

Самолет с Уханя уже под Борисполем, но на сайте аэропорта - никаких данных о прибытии

Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из китайского Уханя украинцами уже долетел до Борсиполя

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24 .

В то же время на сайте аэропорта "Борисполь" по состоянию на 9:35 информации о прибытии самолета не было.

Самолет должен был прибыть в "Борисполь" в 7:45, однако по непонятным причинам длительное время кружил между Днепром, Полтавой и Харьковом, а с сайта аэропорта "Борисполь" исчезла информация о его прибытии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать