Самолет с Уханя кружит в районе Днепра, а с табло "Борисполя" исчезла информация о прибытии рейса
20 февраля, 2020, 08:00
Информация о прибытии самолета рейса PQ7302, который эвакуирует украинцев с китайского Уханя, исчезла с сайта аэропорта "Борисполь", куда он должен был прилететь. Однако, по данным Flightradar24, самолет находится в воздухе в районе Днепра
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ранее, по данным аэропорта "Борисполь", самолет должен был прилететь туда в 7:45 с отметкой о задержке и прибытием в 7:56.
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