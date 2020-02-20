Самолет с Уханя кружит в районе Днепра, а с табло "Борисполя" исчезла информация о прибытии рейса

20 февраля, 2020, 08:00

Информация о прибытии самолета рейса PQ7302, который эвакуирует украинцев с китайского Уханя, исчезла с сайта аэропорта "Борисполь", куда он должен был прилететь. Однако, по данным Flightradar24, самолет находится в воздухе в районе Днепра