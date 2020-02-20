Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в сторону Киева, - Flightradar24
20 февраля, 2020, 09:23
Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев с китайского Уханя, летит в направлении Киева
Об этом сообщает сервис Flightradar .
На данный момент борт с Ухань летит в сторону Киева.
Утром 20 февраля самолет с Уханя вместо приземлиться в "Борисполе" кружил в районе Днепра, а затем начал двигаться в сторону Харькова .
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