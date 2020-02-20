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Espreso.tvОбществоСамолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в сторону Киева, - Flightradar24

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами направляется в сторону Киева, - Flightradar24

Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев с китайского Уханя, летит в направлении Киева

Об этом сообщает сервис Flightradar .

На данный момент борт с Ухань летит в сторону Киева.

Утром 20 февраля самолет с Уханя вместо приземлиться в "Борисполе" кружил в районе Днепра, а затем начал двигаться в сторону Харькова .

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